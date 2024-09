Puścili z dymem 300 tysięcy. Teraz staną przed sądem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie próby ograbienia bankomatu w Markusach. Trzech mężczyzn usiłowało go wysadzić. Celu nie osiągnęli, ale spowodowali straty na ponad 314 tys. zł.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu zakończyła postępowanie w sprawie próby włamania do bankomatu w Markusach. Do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 lutego br. Trzech mężczyzn (34, 33 i 31 lat) chciało włamać się do bankomatu umieszczonego w ścianie placówki bankowej. Używając łatwopalnej substancji próbowali wysadzić urządzenie i zabrać z niego gotówkę. Celu nie osiągnęli, wywołali jednak pożar i spowodowali straty, które bank i ubezpieczalnia oszacowały na 314 tys. zł.

- Prokuratura Rejonowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie - informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Podejrzanym przedstawiono zarzut usiłowania włamania do bankomatu w celu przywłaszczenia znajdujących się w nim pieniędzy. Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia przestępstwa i złożyli wyjaśnienia.

Wobec mężczyzn zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji i wobec jednego dodatkowo poręczenie majątkowe. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.