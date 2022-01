Rekordowe mandaty dla pierwszych rekordzistów prędkości

Nowy taryfikator mandatów już działa. Policjanci z Elbląga nałożyli 4 wysokie mandaty dla kierowców za nadmierną prędkość oraz jeden za niebezpieczne omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych. W sumie funkcjonariusze z Elbląga podczas minionego weekendu odnotowali 42 wykroczenia drogowe. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze.

34-latek kierujący fordem, na drodze wojewódzkiej 513 w okolicach Godkowa, miał na liczniku 151 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do pięćdziesiątki. Dostał 10 punktów karnych i 2 tys. zł mandatu.

Z kolei na obwodnicy Elbląga 37-kierowca opla pędził 154 km/h (ograniczenie do 90 km/h). On również otrzymał 2 tys. zł mandat i 10 punktów karnych.

Kary nie uniknął również kierowca citroena, który przy ul. 12 Lutego w Elblągu omijał pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1 500 zł oraz 10 punktami karnymi.

W Pasłęku przy ul. Steffena funkcjonariusze z drogówki zatrzymali 38-latka, który przekroczył prędkość. Miał 84/50 km/h. Dostał 800 zł mandatu i 6 punktów karnych.

Mandaty za przekroczenie prędkości zgodnie z nowym taryfikatorem:



– za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł;

– przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł;

– przy przekroczeniu prędkości o 41-50 km/h – 1 tys. zł;

– przy przekroczeniu prędkości o 51-60 km/h – 1,5 tys. zł;

– przy przekroczeniu prędkości o 61-70 km/h – 2 tys. zł;

– przy przekroczeniu prędkości o 71 km/h i więcej – 2,5 tys. zł.

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie z telefonu w czasie jazdy wyniesie 500 zł.

Policjanci apelują o ostrożność na drodze. Przestrzegają również, że dla osób lekceważących bezpieczeństwo będą surowe mandaty karne. Dotyczy to również pieszych.