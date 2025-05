Rok więzienia za załamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Elbląski sąd wydał wyrok wobec 33-letniego mężczyzny, który mimo obowiązującego zakazu kierowania pojazdami dwukrotnie został zatrzymany przez policjantów za prowadzenie samochodu. Kara jest surowa – mężczyzna spędzi najbliższy rok w zakładzie karnym.

Do pierwszego zatrzymania doszło 16 lipca 2024 roku przy ul. Szymanowskiego w Elblągu. Mężczyzna kierował wtedy samochodem marki Audi, mimo że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo tego, zaledwie dwa miesiące później, ponownie został zatrzymany – tym razem w Gronowie Górnym przy ul. Agatowej, gdzie prowadził peugeota.



Sprawa trafiła do sądu, który nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Mężczyzna został skazany na:

12 miesięcy pozbawienia wolności,

5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

10 000 zł grzywny na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

pokrycie pełnych kosztów postępowania sądowego.



Policjanci podkreślają, że każda osoba, która świadomie i uporczywie łamie prawo, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Tego typu zachowania to nie tylko lekceważenie przepisów, ale również zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.