Rosjanin kupił polską kartę pobytu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali Rosjanina, który posłużył się podrobioną kartą pobytu.

31 sierpnia do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawił się Rosjanin. Funkcjonariusz SG nabrał podejrzeń co do autentyczności polskiej karty pobytu. Przy pomocy dostępnych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, potwierdzono fakt podrobienia blankietu.

53-letni podróżny przyznał się do zakupu polskiej karty pobytu, za którą zapłacił 1 800 euro.

Cudzoziemcowi przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia granicy podstępem, przy użyciu podrobionego dokumentu.

Mężczyzna przyznał się do popełnionego przestępstwa i poddał się dobrowolnej karze grzywny w wysokości 3 200 zł.