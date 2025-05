Rozmawiali o przemocy

W Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się niezwykle ważna konferencja, poświęcona w całości cyberprzemocy i jej skutkom. Jest to już IX edycja Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Cyberprzemoc – Jak się jej przeciwstawić?” Hasło dzisiejszego Programu wybrzmiało dosadnie „Hejt - problem dnia dzisiejszego”.

We wtorek (27 maja) w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja poświęcona jednym z ważniejszych współczesnych zjawisk trapiących i trawiących polskie społeczeństwo, szczególnie to młode. Zjawisko tak destrukcyjne, że może doprowadzić istotę ludzką nawet do śmierci. Mowa tu oczywiście o cyberprzemocy, a co za tym idzie - hejcie. Dlatego też władze miasta, edukacja i policja złączyły siły i zorganizowały spotkanie. Było to wydarzenie, w którym wyspecjalizowani fachowcy mogli podzielić się wieloletnim doświadczeniem ze słuchaczami.

fot. Jakub Sawicki, KMP w Elblągu



Wśród prelegentów głos zabrała, między innymi dr hab. Wioletta Wareda, prof. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, która mówiła o cyfrowym dobrostanie i hejcie wśród młodych ludzi w świecie transformacji cyfrowej. Z kolei o cyberbezpieczeństwie młodzieży widzianej oczami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mówiła – komisarz Sylwia Bojarowicz z CBZC. Niezwykle ciekawy temat zaprezentowała dr Irena Sorokosz z Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, która mówiła o psychologicznych determinantach agresywnych zachowań młodzieży. Głos w tej konferencji zabrał również dr Joachim Rudnicki, lek. psychiatra, który mówił o skutkach zdrowotnych agresji i przemocy w sieci. Zofia Imiołczyk (psycholog) oraz Magdalena Bartkowska (pedagog) z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu zaprezentowały wyniki ankiet i wnioski z badań nad hejtem wśród młodzieży.

„Przecież to miał być żart” – to zagrożenia płynące z użytkowania Internetu oczami utalentowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu, którzy nie tylko stworzyli ulotkę, ale także filmik dostępny na YouTube pod nazwą „Za ekranem – kiedy hejt wraca”.

Tak trudną refleksją zakończono konferencję. Jednak to nie koniec walki z cyberprzemocą. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo posiadają w swoich szeregach doskonałych fachowców i sprzęt, dzięki którym żaden internetowy oprawca nie może czuć się bezkarny.