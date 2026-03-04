Rozsądnie, ostrożnie i z szacunkiem!

Choć sezon motocyklowy nie został jeszcze oficjalnie zainaugurowany, sprzyjająca aura – słońce i rosnące temperatury – zachęcają do pierwszych wyjazdów. Na drogach powiatu elbląskiego pojawili się już motocykliści korzystający z wiosennej pogody. To dobry moment, by przypomnieć o wzajemnym szacunku, rozwadze i odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Poprawa warunków atmosferycznych sprawia, że coraz chętniej wsiadamy na motocykle i skutery. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek sezonu. Wielu kierowców samochodów nie jest jeszcze przyzwyczajonych do obecności jednośladów na drogach, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Elblągu przypominają również o obowiązku posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy. W przypadku braku wymaganych uprawnień funkcjonariusze kierują wniosek o ukaranie do sądu. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywnę w wysokości od 1500 do nawet 30 000 złotych. Osoba, która mimo sądowego zakazu ponownie wsiądzie na motocykl, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Warto pamiętać, że motocyklista – podobnie jak rowerzysta czy pieszy – jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie posiada karoserii ani systemów bezpieczeństwa, które mogłyby ograniczyć skutki zderzenia. Dlatego tak ważna jest ostrożność i odpowiedzialność wszystkich kierowców.



Kierowco samochodu:

myśl o motocykliście jak o człowieku, nie tylko o pojeździe,

dokładnie obserwuj drogę – szczególnie na skrzyżowaniach, podczas zmiany pasa ruchu i skrętu w lewo,

zachowuj bezpieczny odstęp,

zwracaj uwagę na motocykle i motorowery przewożące pasażerów,

pamiętaj, że motorowerzyści to często młodzi i niedoświadczeni kierowcy.



Motocyklisto i motorowerzysto:

dostosuj prędkość do warunków na drodze,

nie poruszaj się slalomem między pojazdami,

zawsze używaj kasku ochronnego,

noś odpowiednią odzież ochronną,

uważnie obserwuj innych uczestników ruchu,

nie przeceniaj swoich umiejętności – nawet pozornie niegroźna kolizja może zakończyć się tragicznie.

Wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dojechać do celu. Rozsądek, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów to najlepsza droga do tego, by nadchodzący sezon był bezpieczny dla wszystkich.