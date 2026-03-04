UWAGA!

----

Rozsądnie, ostrożnie i z szacunkiem!

 Elbląg, Rozsądnie, ostrożnie i z szacunkiem!
(fot. KMP Elbląg)

Choć sezon motocyklowy nie został jeszcze oficjalnie zainaugurowany, sprzyjająca aura – słońce i rosnące temperatury – zachęcają do pierwszych wyjazdów. Na drogach powiatu elbląskiego pojawili się już motocykliści korzystający z wiosennej pogody. To dobry moment, by przypomnieć o wzajemnym szacunku, rozwadze i odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Poprawa warunków atmosferycznych sprawia, że coraz chętniej wsiadamy na motocykle i skutery. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek sezonu. Wielu kierowców samochodów nie jest jeszcze przyzwyczajonych do obecności jednośladów na drogach, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Elblągu przypominają również o obowiązku posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy. W przypadku braku wymaganych uprawnień funkcjonariusze kierują wniosek o ukaranie do sądu. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywnę w wysokości od 1500 do nawet 30 000 złotych. Osoba, która mimo sądowego zakazu ponownie wsiądzie na motocykl, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Warto pamiętać, że motocyklista – podobnie jak rowerzysta czy pieszy – jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie posiada karoserii ani systemów bezpieczeństwa, które mogłyby ograniczyć skutki zderzenia. Dlatego tak ważna jest ostrożność i odpowiedzialność wszystkich kierowców.
      
       Kierowco samochodu:

  • myśl o motocykliście jak o człowieku, nie tylko o pojeździe,
  • dokładnie obserwuj drogę – szczególnie na skrzyżowaniach, podczas zmiany pasa ruchu i skrętu w lewo,
  • zachowuj bezpieczny odstęp,
  • zwracaj uwagę na motocykle i motorowery przewożące pasażerów,
  • pamiętaj, że motorowerzyści to często młodzi i niedoświadczeni kierowcy.


       Motocyklisto i motorowerzysto:

  • dostosuj prędkość do warunków na drodze,
  • nie poruszaj się slalomem między pojazdami,
  • zawsze używaj kasku ochronnego,
  • noś odpowiednią odzież ochronną,
  • uważnie obserwuj innych uczestników ruchu,
  • nie przeceniaj swoich umiejętności – nawet pozornie niegroźna kolizja może zakończyć się tragicznie.

Wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dojechać do celu. Rozsądek, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów to najlepsza droga do tego, by nadchodzący sezon był bezpieczny dla wszystkich.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

A moim zdaniem...

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Ale kto powiedział, że kierowcy mają być w pierwszej kolejności gotowi na obecność motocyklistów? Skoro człowiek świadomie wsiada na motor, to musi liczyć się z ograniczeniami, że jest mniej widoczny, że łatwiej mu zginąć w przypadku wypadku. To jest tylko i wyłącznie problem wybierającego ten pojazd. Nikt nie będzie brał odpowiedzialności za ich szybką jazdę, pojawianie się znikąd, przeciskanie się lewą stroną albo na światłach. Nie mają do tego prawa i nikt nie musi im tego umożliwiać. Najważniejsze to niech sami motocykliści wezmą się za siebie i zaczną szanować otoczenie, pieszych i kierowców. Notoryczny hałas od początku sezonu, szybkie przeloty głównymi ulicami, pajacowanie, jakieś żenujące kostiumy (słynny pajac z hełmem pikaczu), sprzęty nielegalnie potuningowane. Najgorszy jednak uporczywy hałas włącznie z godzinami nocnymi. Nikogo nie obchodzi wasza zajawka, chcecie to se jeździjcie, ale z poszanowaniem wszystkich dookoła. Popisy to możecie robić z kolegami w sypialni, a nie na publicznej ulicy. A policja niech się za nich weźmie, a nie pisze komunikaty.
  • "myśl o motocykliście jak o człowieku" - w wielu przypadkach to niestety bardzo trudne myśleć o nich jak o normalnych ludziach...
  • niech leczą kompleksy gdzie indziej
  • @zakaz_motorowania - Widzisz, nie rozumiesz "z szacunkiem"!
  • @zakaz_motorowania - Zadam pytanie retoryczne: Czy motocyklista nie jest kierowcą?
  • @zakaz_motorowania - Czytanie ze zrozumieniem Ciebie przerosło. Słabe to.
  • @motory_na_tory - Słabe to co napisałeś. WSzspółczuję ci braku szacunku dla innych.
