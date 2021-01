Samochód dachował. Kierowcy, noga z gazu!

Pod Elblągiem doszło do groźnej kolizji. Dachował samochód, w którym podróżowało pięć osób. Kierująca straciła panowanie nad autem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci apelują o ostrożność.

Do zdarzenia doszło dzisiaj (19 stycznia) około 6.00 w miejscowości Komorowo Żuławskie (trasa K7). Volkswagen golf, którym podróżowało 5 kobiet dachował. 44-letnia kierująca jechała za szybko i straciła panowanie nad samochodem. Była trzeźwa. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Została ukarana mandatem.



Elbląska policja apeluje o ostrożność i rozsądek na drodze. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, ponieważ „najechanie” na tył innego auta, to częsta przyczyna zdarzeń drogowych. Brawura i nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków.