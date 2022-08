Samochód potrącił kobietę. Kierujący miał dożywotni zakaz prowadzenia 

Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia kobiety przy ul. Komeńskiego w Elblągu. Kierujący nissanem najechał na pieszą. Kobieta doznała złamania łopatki. Policjanci apelują o ostrożność.

Do zdarzenia doszło w czwartek (11 sierpnia) na zapleczu budynków przy ul. Komeńskiego w Elblągu. 31-letni kierujący nissanem wykonywał manewr cofania. Najechał na 75-letnia kobietę, która trafiła do szpitala. Kobieta doznała złamania łopatki. Na miejscu okazało się, że kierujący miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu. Odpowie teraz za spowodowanie wypadku i złamanie zakazu sadowego. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują o ostrożność.