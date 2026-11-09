Samorządowcy czekają na wyrok

Zakończył się proces, w którym przed sądem za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków odpowiadają m.in. burmistrz Młynar i wicestarosta elbląski. Prokuratura żąda dla nich kar więzienia w zawieszeniu i trzyletniego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w administracji samorządowej i rządowej. Obrona wnosi o uniewinnienie. Wyrok zapadnie 23 listopada.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2020 roku, kiedy to zapadały decyzje w sprawie realizacji jednej z inwestycji drogowych w gminie Młynary, w kraju szalała pandemia, a władze centralne parły do przeprowadzenia kopertowych wyborów na prezydenta RP, żądając od samorządowców wydania Poczcie Polskiej spisu wyborców. Okazało się, że w tym właśnie czasie Centralne Biuro Antykorupcyjne podsłuchiwało samorządowców, w tym burmistrz Młynar, a akcja nosiła kryptonim „Granaty”.

Dopiero trzy lata później, w sierpniu 2023 r., CBA zatrzymało w tej sprawie burmistrz Młynar Renatę Bednarczyk, wicestarostę elbląskiego Ryszarda Zająca (zgodzili się na upublicznienie ich nazwisk w sprawie karnej) oraz trzy inne osoby. Zarzuty, jakie im postawiono, dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Jakie zarzuty?

Sprawa dotyczy wydania, w krótszym niż przewidują przepisy, terminie przez wicestarostę elbląskiego zgody na budowę dróg w gminie Młynary: Sąpy-Warszewo, Borzynowo-Zastawno. Miał on pominąć 14-dniowy termin na obwieszczenie o zamiarze wydania tej decyzji. Dzięki temu burmistrz Młynar mogła zdążyć ze złożeniem wniosku o dotację na tę inwestycję do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o kwotę 1,1 mln zł. Na ławie oskarżonych znalazł się także naczelnik jednego z wydziałów starostwa (w kwestii inwestycji drogowej), jeden z byłych już pracowników urzędu w Młynarach, a także lekarz (zarzuty dla dwóch ostatnich osób dotyczą złamania prawa w kwestii wydania zwolnienia lekarskiego, które zostało wydane w czasie pandemii i sprawiło, że pracownik urzędu, informatyk, nie mógł wysłać danych wyborców Poczcie Polskiej).

Sprawa trafiła na wokandę pod koniec 2024 roku, ale proces początkowo nie mógł się rozpocząć ze względu na objęcie części prokuratorskich akt klauzulą tajności. Akt oskarżenia odczytano dopiero w marcu tego roku, a dzisiaj (9 listopada) po kilku rozprawach sąd zakończył przewód sądowy. Proces relacjonowaliśmy na bieżąco na łamach portElu.

Mowy końcowe

Prokurator w mowie końcowej zażądał dla burmistrz Młynar 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w administracji samorządowej i rządowej na 3 lata oraz grzywny w wysokości 9 tys. zł; dla wicestarosty – 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, trzyletniego zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w administracji samorządowej i rządowej oraz 6 tys. zł grzywny; dla naczelnika w starostwie – 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 2-letniego zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w administracji samorządowej i rządowej oraz 4 tys. zł grzywny.

Prokurator zażądał także dla lekarza, który miał wydać niezgodnie z prawem zwolnienie lekarskie, 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 4 tys. zł grzywny i zobowiązania do informowania sądu co 6 miesięcy o przebiegu okresu próby. A dla osoby, która to zwolnienie otrzymała – 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 3 tys. zł grzywny i również zobowiązanie do informowania sądu co 6 miesięcy o przebiegu okresu próby.

W swoich mowach końcowych obrońcy oskarżonych podkreślali, że ich zdaniem prokurator nie wykazał, że oskarżeni przekroczyli swoje uprawnienia lub nie dopełnili obowiązków. Podkreślali, że dotychczas nie byli karani i nie mieli żadnych problemów z prawem, przywoływali m.in. sukcesy burmistrz w pracy na rzecz mieszkańców. Zwracali uwagę na specyficzny czas, w którym wówczas działali samorządowcy – okres pandemii, presję wywieraną przez centralne władze na samorządy przy przygotowaniach do prezydenckich wyborów kopertowych i to, że do tej pory decyzja w sprawie budowy drogi, nie została przez nikogo podważona i nadal funkcjonuje w obrocie prawnym.

Każdy z obrońców wnosił o uniewinnienie swojego klienta, dodając z ostrożności procesowej o możliwości warunkowego umorzenia sprawy przez sąd.

Wyrok poznamy 23 listopada. Ma on duże znaczenie szczególnie dla burmistrz Młynar i wicestarosty. W przypadku prawomocnego skazania oboje stracą swoje stanowiska, a w Młynarach będą musiały się odbyć przedterminowe wybory.