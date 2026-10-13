Śmierć mężczyzny w komendzie. Śledczy podali przyczynę

Sprawę śmierci 42-letniego mężczyzny, który zmarł w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu, przejęła Prokuratura Rejonowa w Ostródzie. Z opinii biegłego medycyny sądowej wynika, że nie była to śmierć gwałtowna, wskutek urazu. - Bezpośrednią przyczyną jego śmierci była ostra niewydolność krążeniowo - oddechowa – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Przypomnijmy, że 42-letni mężczyzna został 14 sierpnia br. zatrzymany przez funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, ponieważ był poszukiwany przez sąd do odbycia kary aresztu. Przewieziono go najpierw do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, gdzie po badaniach lekarz stwierdził brak przeciwwskazań do osadzenia w go pomieszczeniu dla zatrzymanych osób.

- Mężczyzna w budynku KMP w Elblągu został osadzony w jednej z cel, przebywał w niej sam. 15 sierpnia w godzinach porannych zatrzymany wstał z łóżka, a następnie bezpośrednio po tym upadł na podłogę. Do celi udał się funkcjonariusz policji, który przystąpił do udzielania mężczyźnie pierwszej pomocy. Wezwany na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego przejął reanimację. Okazała się ona jednak bezskuteczna i stwierdzono zgon zatrzymanego – tak Prokuratura Okręgowa w Elblągu relacjonowała tamte wydarzenia w komunikacie wydanym 21 sierpnia.

Postępowanie w tej sprawie trwa i przejęła je Prokuratura Rejonowa w Ostródzie. Do śledczych wpłynęła już opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej. Wskazuje ona ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową jako przyczynę śmierci 42-latka. Badania histopatologiczne wykazały, że mężczyzna w chwili śmierci był pod wpływem alkoholu.

- Do Prokuratury wpłynęła opinia biegłego specjalisty medycyny sądowej - po przeprowadzonych oględzinach i otwarciu zwłok pokrzywdzonego. Opinia wskazuje na brak zmian urazowych w obrębie powłok ciała, w narządach wewnętrznych i w kośćcu. Biegły wykluczył, że pokrzywdzony zmarł wskutek szeroko pojętego urazu tj. śmiercią gwałtowną. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci była ostra niewydolność krążeniowo - oddechowa, przy czym zarówno sekcja zwłok, jak i wykonane badania uzupełniające - badanie chemiczno-toksykologiczne na zawartość alkoholu etylowego oraz badania histopatologiczne nie wyjaśniają jednoznacznie i pewnie jej mechanizmu. W chwili śmierci pokrzywdzony znajdował się w stanie po użyciu alkoholu etylowego – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Postępowanie jest kontynuowane.

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