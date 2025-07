Śmierć po awanturze w mieszkaniu

W niedzielę (27 lipca) policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Braniewie, gdzie zmarła 40-latka. Kobieta lokal dzieliła ze swoim partnerem.

- To on zadzwonił na numer alarmowy, gdy zorientował się, że jego partnerka prawdopodobnie nie żyje. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, dzień wcześniej para piła razem alkohol i doszło między nimi do awantury. W jej trakcie doszło też do rękoczynów, które mogły doprowadzić do śmierci kobiety - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.