Sprawą byłego urzędnika zajmie się sąd wyższej instancji

Mężczyzna oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej dziewczynki stanie przed Sądem Okręgowym w Elblągu. Akta sprawy trafią na wokandę wyższej instancji, ponieważ czyn, który zarzuca mu prokuratura, może zostać zakwalifikowany jako gwałt.

Przypomnijmy, że w środę (15 października) przed Sądem Rejonowym w Elblągu miał rozpocząć się proces byłego urzędnika miejskiego oskarżonego o seksualne wykorzystanie nieletniej oraz jej nękanie. Sąd wyłączył jawność rozprawy w całości, powołując się na dobro pokrzywdzonej małoletniej. O tej sprawie pisaliśmy w tym artykule.

Jak poinformował nas sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu, sprawa trafi jednak na wokandę wyższej instancji, ponieważ czyn, o który oskarżany jest mężczyzna, może zostać zakwalifikowany jako gwałt na nieletniej.

- Sąd Rejonowy w Elblągu postanowił o przekazaniu sprawy Sądowi Okręgowemu w Elblągu, jako właściwemu w sprawie, z uwagi na możliwość zakwalifikowania czynu zarzucanego oskarżonemu jako przestępstwa z art. 197 paragraf 4 kodeksu karnego. Według art. 25 par. 1 kodeksu postępowania karnego sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa stanowiące zbrodnię, a więc czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą – informuje sędzia Arkadiusz Kuta.

Dodajmy, że artykuł 197 par. 4 kodeksu karnego mówi o tym, że „jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 lub sprawca czynu określonego w par 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem lub następstwem tego czynu jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Ze względu na charakter sprawy komentarze do artykułu są wyłączone.