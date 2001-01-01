Sprawa śmierci 19-latka z Elbląga trafi do Ostródy (wracamy do tematu)

Śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego Oliwiera przejęła prokuratura w Ostródzie. To decyzja prokuratora okręgowego w Elblągu. Co dotychczas udało się ustalić śledczym?

Co jest w dokumentacji medycznej

19-Oliwier zmarł w szpitalu w Elblągu 16 sierpnia. Został tu przywieziony karetką wprost z policyjnej interwencji, o czym napisaliśmy jako pierwsi.

– Przywieziony przez ZRM w asyście policji po dwukrotnym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie asystolii i PEA z ROSC. Zatrzymany przez policję z powodu agresywnego zachowania, pobicia?, pogryzienia policjantów. Nieprzytomny, założona maska krtaniowa przez ZRM. Źrenice szerokie, sztywne. Liczne zadrapania, siniaki na całym ciele. Twarz zaczerwieniona. Po intubacji dotchawicznej poczułam podrażnienie i uczucie duszności, brak tchu, kaszel, łzawienie. Musiałam odstąpić od wykonywania swoich obowiązków ze względu na złe samopoczucie uczucie duszności, kaszel. Okazało się, że policja stosowała wobec pacjenta gaz pieprzowy, najprawdopodobniej zaaspirowałam podczas intubacji. Zawołany dyżurny anestezjolog i lekarz obserwacji na zastępstwo – czytamy w wywiadzie medycznym, gdy 19-letni Oliwer był przyjmowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

19-latek trafił na SOR szpitala wojewódzkiego 15 sierpnia o godz. 4.50.

– Pacjent przywieziony przez ZRM, pobity, w chwili przekazania pacjent w stanie bardzo ciężkim, barykardia, hipotonia, wentylowany mechanicznie, przy pomocy igieł, źrenice szerokie nieaktywne, widoczne otarcia na całym ciele (głównie twarz, ramiona, kolana, łokcie, klatka piersiowa). Z wywiadu pacjent agresywny, pobudzony, po interwencji policji – czytamy w dokumentacji medycznej, którą otrzymaliśmy od rodziny 19-latka. Wynika z niej również, że w jego organizmie stwierdzono obecność alkoholu i marihuany.

O godz. 10, po tym jak mama 19-latka potwierdziła jego tożsamość, Oliwier został przetransportowany na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Szpitalu Miejskim przy ul. Komeńskiego. Wieczorem jego stan znacznie się pogorszył, został określony jako krytyczny.

– Na tle krytycznego stanu pacjenta i bardzo zaawansowanej intensywnej terapii z użyciem dużych dawek aminów presyjnych oraz respiratoterapii wystąpiło zatrzymanie krążenia w mechanizmie asystolii. Niezwłocznie rozpoczęte działania resuscytacyjne w pełnym zakresie: pośredni masaż serca, respiratoterapia, podanie adrenaliny 1mg dożylnie do 5 minut. Resuscytacja trwała 30 minut i była zakończona o 14.45 jako nieskuteczna. Pacjenta uznano za zmarłego, rodzinę oraz policję powiadomiono telefonicznie – to cytat z dokumentacji medycznej ze Szpitala Miejskiego.

Co ustaliła prokuratura

Śledztwo w sprawie śmierci 19-latka wszczęła Prokuratura Rejonowa w Elblągu.

- 19 sierpnia Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego podczas interwencji wobec Oliwiera, w wyniku czego nieumyślnie spowodowano jego śmierć. Postępowanie to ma wyjaśnić, czy między interwencją policji a śmiercią 19-latka istnieje jakikolwiek związek – informowała nas kilka dni temu Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu

Decydujące będą wyniki sekcji zwłok, które nie są jeszcze pełne. Prokuratura czeka na wyniki badań histopatologicznych i toksykologicznych.

- Z informacji przekazanych przez prokuratora uczestniczącego w sekcji zwłok wynika, że podczas sekcji biegły nie stwierdził żadnych obrażeń wewnętrznych i zewnętrznych, które sugerowałyby , że do zgonu doszło w wyniku działania osób trzecich. Biegły bezpośrednio podczas badania sekcyjnego nie był w stanie określić bezpośredniej przyczyny śmierci . Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu wyników badań histopatologicznych i toksykologicznych . Na ciele pokrzywdzonego ujawniono obrażenia zewnętrzne w postaci otarć naskórka - nie mające wpływu na śmierć pokrzywdzonego . Zostaną one szczegółowo opisane w końcowym protokole i opinii biegłego – informuje Ewa Ziębka. - W dokumentacji lekarskiej ze szpitala są informacje, opis zewnętrznych uszkodzeń ciała Oliwiera, nie ma tam natomiast stwierdzenia, że są to "ślady pobicia " – dodaje.

Dopytaliśmy panią prokurator, skąd takie stwierdzenia, skoro w dokumentacji medycznej są m.in. zwroty „pobity”, „liczne zadrapania, siniaki na całym ciele”?

- Rozumiem , że nasuwają się kolejne pytania, ale chciałabym się powstrzymać od dywagacji na ten temat i poczekać na opinię biegłego - specjalisty medycyny sądowej . W mojej ocenie nie ma jednak sprzeczności między dokumentacją lekarską a stwierdzeniami biegłego po sekcji . Bezspornym jest , że na ciele pokrzywdzonego ujawniono obrażenia zewnętrzne , których opis Pan cytuje . Są one odnotowane w dokumentacji lekarskiej , zabezpieczonej do sprawy . Co do mechanizmu ich powstania wypowie się biegły . Adnotacje te, jak chociażby w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego WSZ w Elblągu zawierającej zapis " zatrzymany ( ... ) z powodu agresywnego zachowania , pobicia ? " zawarte są w części dokumentacji określanej jako " wywiad " a więc w przypadku niemożności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem , co miało miejsce w niniejszej sprawie, opierają się na spostrzeżeniach personelu medycznego” – odpisała na nasze pytania prokurator Ziębka.

Jednocześnie poinformowała nas, że śledztwo w tej sprawie, decyzją prokuratora okręgowego, przejmuje Prokuratura Rejonowa w Ostródzie.

- Ponadto informuję, że do sprawy zabezpieczono monitoring z kamer usytuowanych na terenie osiedla . Ich oględzin aktualnie nie przeprowadzono . W związku z decyzją Prokuratora Okręgowego w Elblągu o przekazaniu śledztwa do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie, czynności te przeprowadzi wyznaczony referent postępowania z tej jednostki - po uzyskaniu akt głównych postępowania – dodaje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Do sprawy wrócimy.

