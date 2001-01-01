Sprawa śmierci Oliwiera trafi poza okręg elbląski?

Prokuratura Regionalna w Gdańsku podejmie decyzję, czy sprawa śmierci Oliwiera, 19-latka z Elbląga, trafi do prokuratury spoza okręgu elbląskiego. Wnioski w tej sprawie złożyła zarówno mama nastolatka, jej pełnomocnik, jak i Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Sprawa śmierci 19-letniego Oliwiera od miesiąca budzi emocje. Przypomnijmy, że portEl jako pierwszy ujawnił okoliczności tej tragedii, do której doszło po interwencji policji powiadomionej przez sąsiadów nastolatka. Oliwier zmarł w szpitalu na drugi dzień po tych zdarzeniach.

Śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonariusze policji przekroczyli swoje uprawnienia podczas interwencji wobec Oliwiera prowadzi obecnie Prokuratura Okręgowa w Elblągu, do której wysłaliśmy szereg szczegółowych pytań dotyczących przebiegu postępowania, m.in. analizy dostępnych prokuraturze materiałów filmowych (z kamer monitoringu i kamer nasobnych policjantów), zeznań świadków. Na odpowiedzi ciągle czekamy. Dodajmy, że nadal nie ma gotowego szczegółowego raportu z sekcji zwłok, a w sieci pojawiają się różne fragmenty filmów nagranych tej tragicznej nocy.

Jak się dowiedzieliśmy, zarówno mama Oliwiera, jej pełnomocnik, jak i Prokuratura Okręgowa w Elblągu złożyły do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wnioski, by to śledztwo prowadziła prokuratura spoza okręgu elbląskiego. – Czekamy na decyzję Prokuratury Regionalnej. Jak tylko ją otrzymamy, wydamy stosowny komunikat – powiedziała nam Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

