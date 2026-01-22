Straciła 5 tysięcy zł przez fałszywą paczkę

Co prawda sztabki złota i polskich pieniędzy nie było w tej paczce, ale miały być za to 3 złote zegarki, 1 pierścionek, 3 złote bransolety oraz dolary i euro. Paczka została wyceniona na 35 tysięcy euro. O co konkretnie chodzi? Już tłumaczymy:

Pewna 74-latka dostała wiadomość, że czeka na nią do odbioru paczka z zagranicy. W paczce znajdują się różne kosztowności i precjoza. By paczka do niej dotarła, trzeba jednak zapłacić. Ile? Na początek 3500 złotych, Później jeszcze rozliczyć się w kartach podarunkowych a na koniec jeszcze 9500 zł.

74-letnia kobieta straciła nieco ponad 5 tysięcy złotych wpłacając je oszustom. Po tym zorientowała się, że pada ofiarą przestępstwa i zgłosiła się na Policję.

A co Ty byś zrobił otrzymując wiadomość, że masz taką paczkę do odbioru? Zapytaj o to także swoich bliskich.