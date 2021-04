Straż Miejska w walce ze spalaniem śmieci

Trzy interwencje związane ze spalaniem śmieci podjęli elbląscy strażnicy miejscy. Sprawcy zostali ukarani mandatami, jedna sprawa trafiła do sądu.

15 kwietnia elbląscy strażnicy miejscy zauważyli podczas patrolu kłęby dymu. Na miejscu stwierdzili, że spalane są bioodpady oraz inne nieczystości. Sprawca odmówił przyjęcia mandatu i sprawa została skierowana do sądu.

Dwa dni później również podczas patrolowania miasta strażnicy dostrzegli silne zadymienie, czarny śmierdzący, wręcz gryzący dym wydobywający się z komina w jednym z elbląskich zakładów. Kontrola wykazała, że właściciel zakładu spalał plastikowe elementy pojazdów. Został ukarany najwyższym przewidzianym w kodeksie mandatem karnym.

Tego samego dnia strażnicy ukarali jeszcze jednego mężczyznę, który spalał firmowe dokumenty na posesji jednego z elbląskich zakładów. Mężczyzna również został ukarany mandatem karnym.

Przypominamy o zakazie palenia jakichkolwiek odpadów, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem jest to wykroczenie, za które grozi nam mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł.