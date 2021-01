To nasz wózek

Pewna para przyjechała do Komendy Miejskiej policji w Elblągu, aby zgłosić kradzież wózka dziecięcego. W trakcie gdy przyjmowane było zawiadomienie o przestępstwie, zarówno wózek jak i sprawca kradzieży… odnaleźli się przed komendą.

W sobotę około 12 w do Komendy Miejskiej Policji przy al. Tysiąclecia przyszła pewna para, aby zgłosić kradzież dziecięcego wózka. Spacerówka została skradziona z klatki schodowej z jednego z budynków na osiedlu Zawada. Gdy od kobiety przyjmowano zawiadomienie jej partner, który pozostał na parkingu przed budynkiem komendy zauważył na chodniku mężczyznę pchającego … skradziony wcześniej wózek. Okazało się, że sprawcą kradzieży jest 67-latek bez stałego miejsca zameldowania, który wykorzystał zabrany wózek, aby przewieźć kilka metalowych elementów. Został on zatrzymany przez policjantów. Teraz odpowie za kradzież. Za taki czyn Kodeks Karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.