Tory, jezdnia i ludzie

Nasza Czytelniczka w mailu do redakcji zwraca uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców, którzy ignorują pasażerów przekraczających jezdnię wchodząc i wychodząc z tramwaju. Chodzi jej o konkretne dwa specyficzne przystanki na ul. Królewieckiej. Tej sprawie wkrótce przyjrzą się bliżej elbląscy policjanci i miejscy urzędnicy.

- Czy można zająć się tematem przystanków tramwajowych? Chodzi o dwa przystanki przy Królewieckiej, koło gastronomika i koło policji. Myślę, że wielu elblążan ma podobny do mojego problem z wsiadaniem do tramwaju, gdy zatrzymuje się on przy tych przystankach. Tam można zginąć, samochody się nie zatrzymują, mimo tego, że tramwaj się zatrzymał, a motorniczy otworzył drzwi i dał sygnał dźwiękowy. Samochody i tak jadą – pisze nasza Czytelniczka. - Zdarza się, że prowadzący auta ostro hamują tuż przed ludźmi, niedawno była nawet stłuczka koło budynku policji. Jeden samochód się zatrzymał, a drugi wjechał w niego, bo jego kierowca stwierdził, że można jechać, bo było zielone światło, tyle że ludzie wysiadali z tramwaju... Osoba starsza czy dziecko może nie zdążyć się cofnąć w razie takiego zdarzenia – podkreśla mieszkanka Elbląga.

W rozmowie z nami nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, informuje, że w tym tygodniu przy przystanku na Królewieckiej, w pobliżu ul. Kopernika, doszło do kolizji dwóch aut osobowych.

- Jeden z samochodów zgodnie z przepisami zatrzymał się, by umożliwić pasażerom wyjście z tramwaju, kierowca drugiego wjechał w auto przed sobą. W tym miejscu mamy do czynienia z sytuacją, że chociaż auta mają zielone światło, muszą się zatrzymać i umożliwić wejście i wyjście z tramwaju, mogą ruszyć dopiero, gdy w zamkną się w nim ostatnie drzwi. Niezastosowanie się do przepisów grozi mandatem w wysokości 300 zł i 6 punktami karnymi. O tej sytuacji mówi art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na najbliższej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UM naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego poruszy problem zagrożenia, o którym pisze Czytelniczka – podkreśla Krzysztof Nowacki.