Uderzył w budynek apteki i dachował

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę (28 listopada) na ulicy Elbląskiej w Braniewie. 27-letni kierowca citroena uderzył w budynek apteki. Auto dachowało - informuje www.portalbraniewo.pl.

Kierowca citroena, jadący drogą wojewódzką nr 504, z impetem uderzył w budynek apteki. Siła uderzenia była tak duża, że auto obróciło się i dachowało. Samochodem jechał tylko kierowca. Na miejsce wypadku skierowano dwa pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, policjantów i zespoły ratownictwa medycznego.

fot. arch. KP PSP w Braniewie

Strażacy, aby wydobyć poszkodowanego z wraku samochodu, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Po usunięciu elementów konstrukcyjnych zniszczonego auta strażacy mieli dostęp do poszkodowanego, ewakuowano go na zewnątrz i przekazano załodze zespołu ratownictwa medycznego. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Więcej na www.portalbraniewo.pl.