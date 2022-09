Uderzyła w drzewo i dachowała. Okazało się, że kierowała po alkoholu 

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Młynarska Wola. Tam 29-letnia kobieta uderzyła w drzewo i dachowała. Kierująca doznała złamania kości ramienia i trafiła do szpitala. Badanie wykazało, że była nietrzeźwa.

Do zdarzenia doszło wczoraj (21 września) w miejscowości Młynarska Wola. Na policję zadzwonił świadek zdarzenia. Skoda Fabia jadąca w kierunku Młynar straciła przyczepność, zjechała na pobocze, uderzyła w drzewo, a następnie przewróciła się na dach. Kierowała nią 29-letnia mieszkanka Elbląga. Kobieta doznała złamania kości ramienia i została przewieziona do szpitala. Prawdopodobnie jechała za szybko. To jednak nie wszystko. Badanie wykazało, że miała w organizmie 0,6 promila, więc jechała już w stanie nietrzeźwym. Tym samym popełniła przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie przed sądem za spowodowanie zdarzenia.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do obowiązujących przepisów i przypominają, że nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może przyczynić się do tragedii.