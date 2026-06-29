Ukradli sejf, staną przed sądem

Do elbląskiego sądu wpłynął akt oskarżenia w sprawie kradzieży sejfu z pieniędzmi i dokumentami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Oskarżonymi w tej sprawie jest trzech mężczyzn w wieku 26, 28 i 34 lat.

O kradzieży z włamaniem doszło w pasłęckim MOPS w nocy z 6 na 7 listopada 2025 roku. Jak ustaliła policja i prokuratura, tego czynu mieli dokonać wspólnie 26-letni Jerzy W. , 28-letni Dawid K. oraz 34 -letni Paweł P. Z powodu kradzieży MOPS musiał na tydzień wstrzymać wypłatę świadczeń.

- Po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń drzwi antywłamaniowych i powodując ich zniszczenie, dostali się do wnętrza pomieszczenia, skąd dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci: metalowego sejfu z zawartością pieniędzy i dokumentów oraz trzech laptopów, telefonu komórkowego , dokonując jednocześnie umyślnego zniszczenia mienia w postaci drzwi wewnętrznych w dwóch pokojach i szafki , a następnie wyżej opisany sejf przewieźli w inne miejsce i po uprzednim pokonaniu jego zabezpieczeń zabrali w celu przywłaszczenia znajdujące się wewnątrz pieniądze w kwocie 42.175,56 zł , czym spowodowali z tytułu skradzionego i zniszczonego mienia straty w łącznej wysokości 58.027,54 zł na szkodę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Akt oskarżenia w tej sprawie właśnie trafił do elbląskiego sądu. Podczas prowadzonego śledztwa okazało się też, że dwóch z wymienionych mężczyzn zostali oskarżeni także o inne przestępstwa.

Pawłowi P. postawiono zarzuty dotyczące posiadania prawie 14 gramów amfetaminy, zniszczenia domofonu w jednym z budynków mieszkalnych i razem z Jerzym W. – zarzuty dwukrotnego włamania na teren jednego z zakładów produkcyjnych w Pasłęku i kradzieży mienia o wartości prawie 6 tys. zł

Oskarżeni przed sądem będą odpowiadali z wolnej stopy. Wyszli z aresztu jeszcze podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego przez prokuraturę. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.