Ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości 14 lat

34-letnia kobieta, poszukiwana od 14 lat, została zatrzymana przez elbląskich kryminalnych na terenie województwa lubelskiego. Była ścigana dwoma listami gończymi za przestępstwa dotyczące przywłaszczenia oraz kradzieży.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta przez wiele lat ukrywała się poza granicami kraju, unikając odpowiedzialności karnej. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu nie przerwali jednak poszukiwań. Ich praca operacyjna doprowadziła do ustalenia miejsca, w którym 34-latka miała przebywać.

W miniony piątek, 24 października 2025 roku, policjanci pojechali na teren województwa lubelskiego i tam zatrzymali poszukiwaną. Kobieta była całkowicie zaskoczona widokiem funkcjonariuszy.

Zgodnie z decyzją sądu trafiła już do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 11 miesięcy.

