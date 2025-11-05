Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą ustalili mężczyznę, który w "dość natarczywy" sposób oferował usługę wymiany uszczelek w oknach. Mężczyzna pod pretekstem sprawdzenia stanu technicznego okien, miał usuwać dotychczasowe uszczelki, twierdząc, że wymagają wymiany.

- Miał działać w sposób natarczywy i pospieszny nie dającego osobom możliwości spokojnego zapoznania się z ofertą, ani skonsultowania sytuacji - mówi jeden z policjantów operacyjnych pionu PG.

Na koniec po demontażu i montażu nowych inkasował kwotę od 1000 do 2200 zł. Osoby niezlecające takiej usługi były zaskoczone wysokością należności, ale płaciły niejako przymuszone do tego.

Elbląscy policjanci prowadzą na tę chwilę dwie takie sprawy. Sprawca może odpowiedzieć za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem.

Od redakcji: Przeczytaj również nasz materiał z września: Uszczelki, umowy, presja i niesmak.