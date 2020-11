Uwaga na sms z dopłatą do przesyłki

W Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą elbląskiej komendy prowadzone są sprawy dotyczące wyłudzeń pieniędzy metodą na link w przesłanym SMS-ie. W treści SMS-a autor podaje się za firmę kurierską i wymaga dopłaty do nadanej paczki.

O mechanizmie oszustwa piszemy już po raz kolejny, bo metoda działania oszustów powróciła. Pewien mężczyzna otrzymał SMS o treści informującej, że musi dopłacić kilkanaście groszy do paczki, by ta do niego dotarła. W przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane. W SMS-ie był również link do dokonania opłaty, a że wspomniany mężczyzna oczekiwał na przesyłkę, tak też zrobił.

Oszuści wykorzystują to, że obecnie dużo osób robi zakupy w Internecie i oczekuje na przesyłkę. Napotkanie nawet przypadkiem takiej sytuacji nie jest więc trudne. Uważajmy na nieznane linki, które otrzymujemy w SMS-ach, mailach czy na komunikatory internetowe. Nie klikajmy w nie. Z pozoru nieważna transakcja na niewielką sumę to tylko pretekst, abyśmy wykonali czynność logowania się na koncie i zautoryzowali transakcję. Kwota, którą my widzimy, jest zwykle niewielka. To ile przelejemy na konto sprawcy, to kilka tysięcy złotych lub po prostu tyle, ile znajduje się w danej chwili na naszym rachunku. Pamiętajmy o względach bezpieczeństwa.

Sprawcy oszustwa za takie wyłudzenie zgodnie z Kodeksem Karnym może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.