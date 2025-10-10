Zaczyna się niepozornie: od wiadomości, że ktoś się zalogował na nasze konto. Mail sugeruje, że jest wysłany z domeny rządowej, ale to nieprawda. Jeżeli oddzwonimy, to wpadliśmy w ręce oszustów. Najlepiej skontaktować się ze swoim bankiem.

Najpierw przychodzi wiadomość, że tajemniczy ktoś pomyślnie zalogował się na nasze konto. Wiadomości nie są wysyłane z adresu e-mail w domenie gov.pl. Nadawcą są różne e-maile, które tylko w opisie zawierają frazę “GOV.PL”, np. “Gоv.рl”

Nadawca sugeruje kontakt z pomocą techniczną pod numerem telefonu +48221732047. Nie powinniśmy dzwonić pod ten numer. To oszustwo – ostrzega portal niebezpiecznik.pl

„Przestępca udający pracownika pomocy technicznej poinformuje nas, że ktoś skorzystał w sposób nieuprawniony z naszego Profilu Zaufanego i prawdopodobnie wyłudził kredyt w naszym imieniu. Oszust oczywiście zaoferuje nam pomoc informując, że przekaże nas do specjalnej komórki bezpieczeństwa naszego banku. Dalej atak przebiega już zgodnie ze znanym scenariuszem na fałszywego pracownika banku.” - ostrzega portal niebezpiecznik.pl

Serwis zaleca w takim przypadku kontakt ze swoim bankiem. Najprawdopodobniej jest to masowy spam, a oszuści liczą na to, że ktoś „da się złapać w sidła”.

Jeśli otrzymałeś takiego e-maila, nie wpadaj w panikę. To masowy spam. Ani Twój Profil Zaufany, ani Twoje środki w banku nie są zagrożone.

Więcej na portalu niebezpiecznik.pl