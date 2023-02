Volkswagen transporter zatrzymany na przejściu w Grzechotkach

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali volkswagena, którym chciał wyjechać z Polski obywatel Niemiec narodowości rosyjskiej. Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 90 tys. zł.

14 lutego do odprawy granicznej stawił się 48-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Transporter. W trakcie sprawdzania legalności pochodzenia pojazdu, funkcjonariusz straży granicznej stwierdził wiele nieprawidłowości w oznaczeniach identyfikacyjnych auta. Widoczne były ślady ingerencji osób trzecich w polu numerowym VIN oraz tabliczce znamionowej volkswagena. W pojeździe odnaleziono również numery produkcyjne przypisane do innego samochodu i o odmiennym kolorze niż ten, którym podjechał do odprawy obywatel Niemiec.

Podróżny tłumaczył funkcjonariuszom Straży Granicznej, że samochód pożyczył od kolegi i nie ma pojęcia skąd takie rozbieżności w oznaczeniach identyfikacyjnych auta.

Dalsze czynności w sprawie podejrzanego samochodu prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.