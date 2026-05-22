W Elblągu doszło do kradzieży wielkiej wagi

Zawiózł starą wagę na złom. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 60-letni mężczyzna zabrał ją wcześniej z poczekalni jednej z elbląskich przychodni lekarskich.

Mężczyzna zapakował medyczny artefakt na swój wózek i skierował się do punktu skupu złomu. Gdy policjanci przyjechali na miejsce zauważyli pozostawioną tam wagę, ale obsługa skupu złomu poinformowała, że mężczyzna pozostawił ją i poszedł po dowód osobisty. Bez niego nie mógł jej bowiem spieniężyć.

Policjanci patrolowo interwencyjni znając rysopis mężczyzny sprawdzili pobliski teren i... zauważyli go w parku.

60-latek w rozmowie z policjantami przyznał się do kradzieży i przewiezienia wagi do punktu skupu złomu. Ważącą 25 kg wagę odzyskano i wróciła ona już do przychodni. Niestety mężczyzna w trakcie kradzieży uszkodził ją.

Jej wartość wyceniono na 1000 złotych, więc 60-latek odpowie teraz przed sądem za popełnione przestępstwo. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.