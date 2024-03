Weekend w policyjnych statystykach

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 33 zdarzenia drogowe i 2 wypadki. Było 99 przypadków przekroczeń prędkości.

Policjanci prewencji wylegitymowali 301 osób i przeprowadzili 132 interwencje. 4 osoby przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 26 mandatów, 75 razy pouczano i skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Funkcjonariusze skontrolowali 56 pojazdów i 40 obiektów.

Z kolei policjanci z ruchu drogowego wylegitymowali 215 osób i skontrolowali 202 pojazdy. Przebadali 550 kierujących. Wśród nich było 2 nietrzeźwych. Niechlubny rekordzista to 67-latek. Został zatrzymany przy ul. Ogólnej w Elblągu. Badanie wykazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Jechał nissanem. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w myśl nowych przepisów - przepadek auta, które funkcjonariusze zabezpieczyli na policyjnym parkingu.

Nałożono 109 mandatów, skierowano do sądu 11 wniosków o ukaranie, w 37 przypadkach zastosowano pouczenia. Odnotowano 99 przypadków przekroczeń prędkości, w tym jedno powyżej 50 km na godzi. Było 31 kolizji i 2 wypadki. Wśród nich był taki, który zakończył się dla kierującego tragicznie. Pomimo starań lekarzy mężczyzny nie udało sie uratować. Do zdarzenia doszło 16 marca po godzinie 5 w miejscowości Cieplice (gm. Elbląg). 31-latek kierował volkswagenem. Z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Badanie szpitalne wykazało wielonarządowe urazy. Badania krwi wykazały, że miał w organizmie narkotyki i alkohol. Policjanci apelują o rozsądek na drodze!