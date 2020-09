Włamał się do altanki i zabarykadował

(fot. KMP Elbląg)

Policjanci zatrzymali 34-latka, który włamał się do jednej z altanek działkowych w Elblągu. Mężczyzna opróżnił lodówkę i przygotował do wyniesienia elektronarzędzia. Zabarykadował się w środku żeby nikt mu nie przeszkodził. Jego plany udaremnili policjanci, którzy weszli do środka i go zatrzymali. Mężczyzna był notowany za kradzieże. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek (7 września) przy ul. Malborskiej w Elblągu. Policjantów powiadomiła właścicielka działki, która chciała wejść do altanki. Kobieta najpierw zobaczyła zapchaną drutami kłódkę, a później z wnętrza usłyszała niepokojące odgłosy przesuwanych przedmiotów. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy sforsowali zabezpieczenia i barykadę z metalowych przedmiotów. Włamywacz poustawiał je pod drzwiami aby nikt mu nie przeszkodził. Sam wszedł przez okno. Mężczyzna zdążył tylko opróżnić lodówkę i poustawiać w rzędzie elektronarzędzia, które chciał zabrać. Plan mu się nie powiódł. Został zatrzymany. Był wcześniej notowany za kradzieże. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg