Wyższy wyrok za pobicie na Hetmańskiej

Sprawa pobicia jednego z mężczyzn na ul. Hetmańskiej, który zmarł pół godziny po zdarzeniu, ma swój prawomocny sądowy finał. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył karę więzienia dla jednego ze sprawców, skazanych w pierwszej instancji.

Przypomnijmy, że do tego tragicznego wydarzenia doszło 6 sierpnia 2022 roku. Po godz. 4 na ul. Hetmańskiej został znaleziony martwy mężczyzna – Paweł Sz. Początkowo policja zatrzymała pięć osób, które mogły mieć związek z tą sprawą: dwóch mężczyzn oraz trzy kobiety. Ostatecznie prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom.

W tej sprawie 22 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Elblągu skazał Adama M. na rok i miesiąc pozbawienia wolności, Łukasza Ż. na rok pozbawienia wolności. Obaj skazani mieli także zapłacić zadośćuczynienie Monice L. (partnerka Patryka Sz.) 50 tys. zł, najmłodszemu synowi Patryka Sz. 50 tys. zł, nastoletniemu synowi i córce po 40 tys. zł. Matka Patryka Sz. miała otrzymać od skazanych 10 tys. zł.

Apelacje od wyroku wywiedli: prokurator, obrońcy i oskarżyciele posiłkowi. Sąd Apelacyjny w Gdańsku 30 października zmienił wyrok pierwszej instancji. Po pierwsze podwyższył karę dla Adama M. z roku i 1 miesiąca więzienia na półtora roku więzienia. Zwolnił też obu oskarżonych z ponoszenia wydatków związanych z postępowaniem w pierwszej instancji.

Orzeczenie jest prawomocne.