Z narkotykami i bez uprawnień

Policjanci patrolowo-interwencyjni wspólnie z żandarmerią wojskową zatrzymali do kontroli pewnego 23-latka kierującego audi a4. W trakcie kontroli okazało się, że auto nie ma ważnych badań technicznych a kierujący jest nadmiernie pobudzony jak na kogoś... kto nie ma uprawnień do kierowania.

Sytuacja miała miejsce wczoraj około 14.40 przy al. Tysiąclecia. Łączony patrol policji i żandarmerii wojskowej zatrzymał do kontroli osobowe audi, którego właściciel nie miał uprawnień do kierowania ani ważnych badań technicznych auta. Co więcej ,był dość mocno pobudzony. Ponadto w jego aucie funkcjonariusze znaleźli małą elektroniczną wagę oraz foliowy woreczek ze sproszkowaną substancją. Narkotykowy tester wskazał że jest to amfetamina w ilości 102 gramów. 23-latek został zatrzymany. Pobrano od niego również krew do badań na zawartość narkotyków. Teraz może mu grozić kara za posiadanie znacznej ilości substancji odurzającej.

Posiadanie narkotyków w znacznej ilości to – zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.