Za kierownicą po narkotykach

Do policyjnego aresztu trafił 29-latek, który kierował pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy straży granicznej. Odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwym oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kierowca audi został zatrzymany w czwartek (10.12.2020) przez funkcjonariuszy straży granicznej. Interwencja miała miejsce przy ulicy Ogrodowej w Pasłęku. Mundurowi znaleźli w jego samochodzie woreczek z białym proszkiem. Substancja okazała się amfetaminą. Kierowcy została pobrana także krew do badań laboratoryjnych. Trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za posiadanie narkotyków i jazdę pod ich wpływem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.