„Załóż kask, nagraj przekaz" – bezpieczeństwo na dwóch kółkach w centrum uwagi

Starostwo Powiatowe w Elblągu wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu rozpoczynają akcję „Załóż kask, nagraj przekaz". To konkurs skierowany do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu Elbląskiego.

Rower – zarówno tradycyjny, jak i elektryczny – oraz hulajnoga elektryczna to coraz popularniejsze środki transportu wśród dzieci i młodzieży. Wraz ze wzrostem ich popularności rośnie również potrzeba przypominania o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i drogach dla rowerów.

Dlatego Starostwo Powiatowe w Elblągu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Elblągu rozpoczynają akcję „Załóż kask, nagraj przekaz", której głównym celem jest zwiększenie świadomości młodych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzacja korzystania z kasków ochronnych.

Na czym polega konkurs?

Zadaniem uczestników jest stworzenie krótkiego materiału promującego bezpieczne korzystanie z rowerów tradycyjnych i elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych. Organizatorzy zachęcają uczniów do kreatywnego przedstawienia zasad, których przestrzeganie może uchronić przed wypadkiem i jego poważnymi konsekwencjami.

Kask może nie zapobiec każdemu zdarzeniu, ale w przypadku upadku może znacząco ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń głowy. Równie ważne są znajomość przepisów, odpowiedzialne zachowanie, dostosowanie prędkości do warunków oraz przewidywanie zachowań innych uczestników ruchu.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu Elbląskiego.

To okazja, by połączyć kreatywność z edukacją i stworzyć przekaz, który może trafić nie tylko do rówieśników, ale również do rodziców i innych uczestników ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, zasad udziału, przygotowania materiału oraz terminów znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

Załóż kask. Jedź bezpiecznie. Nagraj przekaz, który może uratować zdrowie, a nawet życie!

Regulamin