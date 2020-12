Zatrzymali kierowcę z narkotykami

Policjanci z Pasłęka zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który kierował pomimo sądowego zakazu. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim dwa woreczki z amfetaminą i marihuaną. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

25-latek został zatrzymany w niedzielę (13.12) na ulicy Kopernika w Pasłęku. Jechał toyotą. Kontrola drogowa przybrała inny niż zazwyczaj przebieg. Zaraz po sprawdzeniu kierowca został zatrzymany. Okazało się, że miał sądowy zakaz prowadzenia ważny do października 2021 roku. Policjanci znaleźli przy nim także narkotyki. Były to dwa woreczki z amfetaminą i marihuaną. Mężczyzna odpowie teraz za posiadanie narkotyków oraz za złamanie sądowego zakazu prowadzenia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.