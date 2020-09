Zatrzymali podejrzanych i odzyskali skradzione elektronarzędzia, sprzęt wędkarski i RTV

Policjanci z Elbląga zatrzymali dwóch podejrzanych o włamania, kradzieże i paserstwo. Przestępstwa miały miejsce na terenie miasta. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 18 i 31. Śledczy szacują, że mieli na swoim koncie nawet kilkadziesiąt czynów. Udowodniono im już 12 włamań i kradzieży. Policjanci odzyskali elektronarzędzia, sprzęt wędkarski oraz sprzęt RTV. Wszystko można odebrać w komendzie.

Podejrzani włamywali się do piwnic, samochodów i domów w budowie. Ich łupem padały elektronarzędzia, sprzęt wędkarski oraz sprzęt RTV. Działali między innymi na terenie Elbląga, Rubna i Nowakowa. Śledczy udowodnili im 12 czynów, do wszystkich się przyznali. Policjanci szacują, że podobnych włamań mogło być znacznie więcej. Funkcjonariusze odzyskali znaczną część skradzionego mienia. Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Osoby, które rozpoznają na zdjęciach swoją własność zapraszamy do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy al. Tysiąclecia 3. Wcześniej proszę kontaktować się z policjantami prowadzącymi postępowanie (47 73 416 00, 47 73 416 37). Udzielą oni wszelkich możliwych informacji.