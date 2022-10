Zatrzymali poszukiwanego listem gończym. Policjanci znaleźli przy nim amfetaminę 

Policjanci z Elbląga zatrzymali 37-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Miał na koncie kradzieże. Mundurowi zabezpieczyli przy nim amfetaminę. Grozi mu dodatkowo kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany w miniony czwartek (6 października) przy ul. Jaśminowej w Elblągu. Policjanci prewencji znaleźli przy nim amfetaminę. Podczas kontroli okazało się, że był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 4 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże. Mężczyzna nie stawiał oporu. Trafił do policyjnej celi, a później do aresztu śledczego. Dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków. Grozi mu jeszcze kara do 3 lat pozbawienia wolności.