Znamy wyroki jakie zapadły 

Pod koniec ubiegłego roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sporządzili wnioski do sądu o ukaranie kierujących, którzy poddawani byli drogowej kontroli a popełnili wykroczenia. Dziś znamy już wyroki jakie zapadły w tych sprawach.

Pierwszym kierującym był 33-latek kierujący audi, który przekroczył dozwoloną prędkość aż o 89 km/h było to przy Al. Jana Pawła II, a mężczyzna jechał dokładnie 139 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie jedynie do 50 km/h. Wtedy też zatrzymał go policyjny patrol, który sporządził wniosek o ukaranie. Sąd skazał 33-latka na grzywnę w wysokości 2,5 tys. złotych oraz pokrycie kosztów sądowych.

Drugi przypadek to 41-latek zatrzymany do kontroli przy ul. Królewieckiej. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Po policyjnym wniosku sąd skazał 41-latka na grzywnę w wysokości 3000 złotych oraz 6 miesięcy zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Jego złamanie będzie przestępstwem.