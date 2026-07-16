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Zwęszyli kradzież perfum

 Elbląg, Zwęszyli kradzież perfum
Fot. KMP Elbląg

Ochrona ujęła wczoraj parę 18-latków na kradzieży sklepowej w jednym z elbląskich centrów handlowych. Chwilę później policjanci, którzy przyjechali na miejsce ukarali ich mandatami za kradzież (wykroczenie), ale i przeszukali plecak należący do 18-latka.

Jak się okazało znajdowały się w nim perfumy za ponad 2 tys. zł, które wyniósł wcześniej z drogerii znajdującej się w centrum handlowym.

18-latek trafił do policyjnego aresztu a odzyskane perfumy zabezpieczono. Teraz odpowie za kradzież. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.


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