Zwłoki w rzece Elbląg

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 15 kolizji i jeden wypadek. Przebadali 664 kierujących. Zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego. Pracowali także w miejscu ujawnienia zwłok w rzece Elbląg.

Policjanci prewencji wylegitymowali 288 osób i przeprowadzili 122 interwencje. 8 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Skontrolowano 61 pojazdów. Nałożono 20 mandatów, 74 razy pouczano, skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie. Zatrzymali także 5 osób poszukiwanych. Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 664 kierujących. Zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego. Wylegitymowali 263 osoby i skontrolowali 248 pojazdów. Ponadto policjanci nałożyli 69 mandatów, w 115 przypadkach zastosowali pouczenia i skierowali do sądu 9 wniosków o ukaranie. Odnotowali 145 przypadków przekroczeń prędkości. Na drogach doszło do 15 kolizji i jednego wypadku. Policjanci pracowali także na miejscu ujawnienia zwłok w rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo. Ciało 67-latka przekazano na sekcję.