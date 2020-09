12-letni Olivier walczy ze złośliwym nowotworem. Pomóc może każdy

Dwunastoletni Olivier, uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, zmaga się z nowotworem złośliwym kości. Chłopiec ma przed sobą skomplikowaną operację wszczepienia w miejsce wyciętej kości endoprotezy rosnącej. - Potrzebujemy całej armii dobrych ludzi, którzy pomogą nam zebrać pieniądze na leczenie Oliviera i razem z nami zawalczyć o jego powrót do domu, rodziny i przyjaciół - pisze Monika, mama chłopca, na pomagam.pl. Pomóc w tym może każdy z nas. Zobacz zdjęcia.

Proszę o każdą złotówkę

Olivier, uczeń klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu potrzebuje na leczenie 120 tys. zł. Przed chłopcem, który choruje na złośliwy nowotwór kości, jest skomplikowana operacja wszczepienia endoprotezy oraz rehabilitacja.

- W naszym przypadku nie ma chemii celowanej, nie wyjedziemy do innego kraju, do innej kliniki, my zostajemy tu z naszą chorobą i bólem. Teraz każdego dnia stawiam mur z łez, strachu i przerażenia w nadziei, że to wszystko uratuje moje dziecko. Przed moim synkiem długie dni spędzone na ciężkiej chemioterapii, która z każdym następnym cyklem odbiera siły do życia. Przed nami operacja i wszczepienie w miejsce wyciętej kości endoprotezy rosnącej – pisze Monika, mama chłopca na jego profilu w pomagam.pl.

Na tym jednak nie koniec, kolejny etap leczenia składa się z osiemnastu tygodni chemii połączonej z rehabilitacją....

- Proszę wszystkich o wsparcie finansowe, bez którego w tym świecie nie damy rady. Zbieramy na oleje, ortezę, rehabilitację. Proszę o każdą złotówkę, która jest dla mnie na wagę złota. Olivier codziennie pokazuje swoją siłę i robi wszystko, aby pokonać chorobę. Potrzebujemy całej armii dobrych ludzi, którzy pomogą nam zebrać pieniądze na leczenie Oliviera i razem z nami zawalczyć o jego powrót do domu, rodziny i przyjaciół – pisze pani Monika.

Minuta dla Oliviera

W walce z chorobą wspierają Oliviera również jego koleżanki i koledzy z klasy.

- To świetny chłopiec, żywiołowy, wszędzie jest go pełno. Jest bardzo dobrym uczniem, miał świadectwo z wyróżnieniem. Dzieciaki Oliviera lubią. Jest bardzo pracowity i ambitny, trudno znosi porażki, ale motywują go one do działania. W sytuacji, w której się znalazł, dzięki wsparciu rodziny i koleżanek oraz kolegów z klasy jest mu zapewne łatwiej - mówi Wojciech Milewski, wychowawca klasy VIa.

W szkole, do której chłopiec uczęszcza, również prowadzona jest zbiórka na jego leczenie.

- Robimy też na każdej naszej lekcji minutę dla Oliviera, czyli proszę dzieci, by wyjęły telefony komórkowe i wysłały mu sms z "buźką". W miniony czwartek oraz piątek uczniowie chodzili w szkole z kapeluszem i zbierali pieniądze dla Oliviera. Od dzisiaj w każdym gabinecie szkolnym stoją już puszki, odzew jest duży. Do puszek trafiają zarówno drobne, jak i banknoty o nominale 100 zł i 200 zł. Rodzice naszych uczniów również nas wspierają. Jako opiekun klasy VIa - w imieniu także innych uczniów - proszę o wsparcie. Oliwier potrzebuje naszej pomocy, obyśmy my nigdy takiej pomocy nie potrzebowali. Warto wspierać wszystkie dzieci, wszystkie one przecież są nasze - mówi Wojciech Milewski.

Czekamy na Ciebie

Tymczasem koleżanki i koledzy z klasy nie mogą się już doczekać powrotu Oliviera.

- Olivier jest bardzo fajnym chłopcem, jest taki inteligentny, mądry. Gdyby był zdrowy, to nauczyłby mnie paru trików na hulajnodze, jest w tym mistrzem. Mam nadzieję, że Olivier szybko do nas wróci. On musi do nas wrócić - mówi Martyna, koleżanka z klasy.

Przygotowali mu również na plastyce specjalny prezent.

- Zrobiliśmy dla niego plakat - wszyscy z klasy odrysowali swoje dłonie na dużej kartce. Tata Oliviera po to przyjechał i zawiózł mu. Oliwier bardzo się ucieszył - mówi Krzyś.

- Olivier jest bardzo wesoły, kolegujemy się. Robimy sobie czasem żarty: Olivier schował mi piórnik, wrzucił mi kapcie do toalety, dużo śmiechu było wówczas - mówi Kamil

- Jest fajnym kolegą i wspaniałym przyjacielem, mogłyśmy z nim porozmawiać na każdy temat. Pomagał nam w wielu sprawach. Jak się dowiedziałyśmy o jego chorobie było nam bardzo smutno. Teraz staramy się codziennie do niego pisać - dodają Karolina i Nadia.

Każdy z nas może pomóc chłopcu w powrocie do zdrowia. Zbiórka prowadzona jest na tym profilu.