13 milionów na usługi społeczne w Elblągu

Od 2026 roku w Elblągu zostaną wprowadzone nowe usługi społeczne dla mieszkańców. Elbląskie Centrum Usług Społecznych otrzymało na ten cel 13 milionów złotych z funduszy unijnych.

Pieniądze przyznał Zarząd Województwa ze środków unijnych (tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Wkład własny samorządu elbląskiego to 750 tys. zł. Projekt adresowany jest do tych mieszkańców Elbląga, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, są osobami niesamodzielnymi w codziennym funkcjonowaniu oraz do osób, które są opiekunami faktycznymi osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W sumie takim wsparciem

- Dzięki tym środkom będziemy mogli rozwinąć usługi, które już u nas funkcjonują, objąć nimi więcej osób. A także wprowadzić wiele nowych – mówi Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Wsparciem zostanie objętych 650 mieszkańców Elbląga. ECUS zwiększy m.in. liczbę usług teleopieki dla kolejnych 200 potrzebujących, rozwinie usługi wsparcia asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z ECUS TAXI, a także opiekę wytchnieniową zarówno całodobową jak i dzienną. Wprowadzi także nowości, jak np. usługi sąsiedzkie, reaktywuje instytucję tzw. złotej rączki, czyli pomocy w naprawach w mieszkaniach osób potrzebujących, a także wprowadzi dodatkowe świadczenie interwencyjne, dla osób które wymagają nagłej pomocy.

- Potrzeb jest bardzo dużo, będziemy o szczegółach sukcesywnie informować. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2026 roku, pierwsze usługi uruchomimy w kwietniu, bo wymaga to wielu kwestii formalnych, m.in. uchwały Rady Miejskiej, przygotowania postępowań przetargowych, w których wyłonimy realizatorów poszczególnych usług. Będziemy je realizować do końca 2027 roku – wyjaśnia Beata Kulesza.

Jednym z założeń projektu jest także rozwój Klubu Seniora (m.in. zwiększenie liczby osób, które mogą z niego korzystać), powstawanie w mieście kolejnych zielonych zakątków jak na Zawodziu czy też integracja osób, które na co dzień są samotne pod hasłem „Kawa łączy ludzi”. Ten ostatni pomysł ma dotyczyć w sumie 500 osób.

Projekt będzie wymagał zwiększenia zatrudnienia w ECUS o 6 osób.