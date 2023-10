5-letni Alan walczy o zdrowe nóżki. Możemy mu w tym pomóc

Alan nie miał łatwego początku życia, nie tylko przez dręczące go schorzenia. - Alanek to nasz wnuk i oczko w głowie. Już od urodzenia musi borykać się ze stopami końsko-szpotawymi i zespołem genetycznym paznokciowo-rzepkowym. Przez ciężką sytuację, pierwsze dni spędził w specjalnym ośrodku, z dala od ciepła najbliższych. Ale udało nam się dopełnić formalności i zabraliśmy go do domu. Od 16 października 2022 roku jesteśmy oficjalnie rodziną zastępczą – pisze pani Agnieszka, babcia 5-letniego Alana na stronie zbiórki na siepomaga.pl.

Fot. siepomaga.pl Chłopiec wraz z najbliższymi mieszka w Elblągu. Już od początku swojego życia wymagał rehabilitacji, ponieważ zdiagnozowano u niego m. in. deformację paznokci, kolan, duży przykurcz w łokciach i problemy z miednicą. Alan przeszedł dwie operacje w warszawskiej klinice, gdzie zlecono mu noszenie specjalistycznego obuwia, jednak w związku z tym, że chłopiec rośnie, deformacja pogłębia się. - Codziennie musi mieć założone szyny i specjalne buciki. Stabilizują jego nóżki i układają je we właściwy sposób. Niestety to bardzo bolesne... Za nami już wiele nieprzespanych nocy. Płakaliśmy razem z Alankiem, ale wiedzieliśmy, że inaczej będzie tylko gorzej - pisze babcia chłopca. Teraz okazało się, że stan jego kolana się pogorszył i jeśli nie przejdzie kolejnej operacji, zaprzepaszczone zostanie to wszystko, nad czym z trudem pracował do tej pory. Jej koszt to 17 tysięcy euro. - Potrzebujemy pomocy, ponieważ koszt operacji i dalszego leczenia to dla nas zbyt wiele. Nawet małe wsparcie jest na wagę złota – przyznaje pani Agnieszka. Zachęcamy do pomagania, można to zrobić poprzez stronę Fundacji Siepomaga.

