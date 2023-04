Aaaa... zatrudnię

61 wystawców, 38 pracodawców, 540 ofert pracy i... osoby poszukujące pracy. W Hali Sportowo - Widowiskowej odbyła się kolejna edycja Targów Pracy. Zobacz zdjęcia.

W statystykach Powiatowego Urzędu Pracy na koniec marca widniało 2800 bezrobotnych mieszkańców Elbląga. - Większość zarejestrowanych osób posiada niskie kwalifikacje, te osoby mają problemy z podjęciem zatrudnienia, czy też z ofertami pracy, które funkcjonują na rynku. Wśród bezrobotnych dominują osoby powyżej 50 roku życia. Mamy też sporo, bo ponad 23 proc. do 30 roku życia. Cechą charakterystyczną zarówno w Elblągu, jak i w powiecie jest długotrwałe bezrobocie - ponad 50 proc. bezrobotnych figuruje w naszych rejestrach ponad 12 lub 24 miesiące. To też jest poważne utrudnienie jeżeli chodzi o możliwość aktywizacji tych osób, czy też zatrudnienia - mówiła Iwona Radej, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Aby ułatwić wzajemny kontakt osób poszukujących pracy z pracodawcami w Hali Sportowo - Widowiskowej zorganizowano Targi Pracy. Bezrobotni mogli zapoznać się z ofertami 61 wystawców. Swoje oferty przedstawiło 38 pracodawców, którzy zaproponowali 540 ofert pracy. Wystawiły się służby mundurowe, Urzędy Pracy, instytucje i organizacje pomagające wejść na rynek pracy.

- Szukamy monterów mebli, frezerów do frontów meblowych, lakiernika, szlifierzy. Wszystko w branży meblowej - mówi Ryszard Kondraczuk z firmy PW Styl. - Mamy w tej chwili sześć wakatów. Szukamy zarówno pracowników wykwalifikowanych, jak i nie wykwalifikowanych pracowników. Na niektórych stanowiskach takich jak szlifierz czy monter mebli, można się przyuczyć. Widać, że ludzi brakuje, coraz mniej absolwentów wychodzi ze szkół i stąd brak pracownika. Jesteśmy na targach już kolejny raz, z naszego punktu widzenia to owocne wydarzenie.

- Podstawa, to trzeba być bardzo aktywnym Jeżeli stracimy pracę, to proponuję zgłosić się do instytucji, które mogą pomóc, np. do Urzędu Pracy, który zapewni zasiłek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ma możliwość zapewnienia różnego rodzaju aktywizacji, czyli wesprzeć osobę bezrobotną w zależności od jej preferencji. Jeżeli będzie chciała np. rozpocząć działalność gospodarczą, możemy udzielić dotację na rozpoczęcie tej działalności. Jeżeli będzie chciała skorzystać z innych form pomocy, czy też podnieść swoje kwalifikacje w ramach szkolenia indywidualnego, też może wystąpić o takie środki do Urzędu Pracy. Do tego różne inne formy z których korzystają pracodawcy czyli zatrudnienie w ramach środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego plus. Natomiast niezależnie od Urzędu Pracy proponuję samemu szukać pracy. Nie wszystkie atrakcyjne oferty trafiają do Urzędu Pracy. Pracodawcy różnymi kanałami i w różny sposób poszukuje pracowników, nie tylko poprzez Urząd Pracy - mówi Iwona Radej.

- Liczyłem na to, że będzie więcej wystawców. Zostawiam cv, rozmawiam, czas pokaże czy coś z tego wyjdzie. Co do pracy, to jestem otwarty na nowe możliwości, żadnej pracy się nie boję - mówi pan Stanisław, jeden z gości targów.

Targi trwają od godziny 9 do 12.