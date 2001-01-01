Akcja Pierwszy Dzwonek

Zbliżający się początek roku szkolnego to dla wielu dzieci czas radości, ale niestety – nie dla wszystkich. Już po raz dziesiąty Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu organizuje akcję „Pierwszy dzwonek", której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży z:

Domów Pomocy Społecznej,

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Elbląga i okolic,

oraz rodzin zastępczych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Znając ich zapotrzebowanie pragniemy zebrać artykuły szkolne, które przydadzą się nie tylko na początku, ale również i w ciągu całego roku szkolnego. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie naszej akcji.

Najbardziej potrzebne są:

zeszyty (wszystkie formaty i rodzaje),

kredki, flamastry, ołówki, długopisy, pióra,

bloki rysunkowe, techniczne, papier kolorowy,

gumki, temperówki, papier ksero,

piórniki, plecaki, śniadaniówki oraz inne przybory szkolne.

Zbiórka trwa do 26 września 2025 r.

Artykuły można dostarczać do naszego biura:

ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 26 w Elblągu

od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–16:00

Dzięki Państwa zaangażowaniu w poprzednich latach udało się zebrać ogromną ilość przyborów – mamy nadzieję, że także w tej jubileuszowej edycji możemy liczyć na Państwa wsparcie. Nie każde dziecko we wrześniu usiądzie w szkolnej ławce z uśmiechem – ale wspólnie możemy sprawić, by było im choć trochę łatwiej.