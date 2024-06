Badania prenatalne na NFZ. Teraz dla każdej kobiety w ciąży

Z dniem 5 czerwca zmieniły się warunki włączania kobiet w ciąży do diagnostyki prenatalnej w ramach Programu badań prenatalnych finansowanego przez NFZ. Badania nieinwazyjne przysługują wszystkim ciężarnym bez względu na wiek.

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety. Aby był bezpieczny i spokojny warto wykonać badania prenatalne, które odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu zdrowia zarówno matki, jak i dziecka.

Co to są badania prenatalne?

Badania prenatalne są to badania diagnostyczne dziecka w życiu płodowym, które są wykonywane przed porodem. Pozwalają na wczesne wykrycie chorób lub wad u dzieci w okresie prenatalnym. Jest to o tyle istotne, że leczenie niektórych z nich można rozpocząć już na etapie ciąży lub przygotować się do odpowiedniej terapii, gdy dziecko pojawi się na świecie.

Kobietom w ciąży badania prenatalne finansuje NFZ

Od 5 czerwca br. wszystkie kobiety w ciąży mogą przeprowadzić bezpłatną diagnostyką prenatalną w ramach Programu badań prenatalnych finansowanego przez NFZ. Bez względu na wiek. Badania wykonuje się u kobiet pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży. Kieruje na nie lekarz prowadzący ciążę.

- W roku ubiegłym w naszym regionie z badań prenatalnych skorzystało 2 705 pacjentek. Podobną ilość badań wykonano także w latach 2021 i 2022. W tym roku, od stycznia do maja, z diagnostyki prenatalnej skorzystało 1 237 pacjentek. Wprowadzone z dniem 5 czerwca zmiany z pewnością przyczynią się do tego, że z badań prenatalnych skorzysta więcej kobiet – podaje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ.

Rodzaje badań prenatalnych w programie NFZ

W ramach programu kobieta ciężarna:

wykona badania nieinwazyjne, tj.:

USG płodu wykonywane pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży oraz 18 a 22 (+ 6dni)

badania biochemiczne wykonywane w zależności od wieku ciąży - PAPP-A, free-β -hCG, AFP, Estriol

w przypadku konieczności pogłębionej diagnostyki:

uzyska poradę genetyczną

wykona badania cytogenetyczne

otrzyma skierowanie na pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG (po wyrażeniu zgody na ich wykonanie).

Pogłębiona diagnostyka wykonywana jest tylko w przypadku wskazań medycznych.

Jak wejść do programu badań prenatalnych na NFZ?

Wystarczy, że zgłosisz się do poradni ginekologiczno-położniczej, która realizuje program.

Na wizytę weź ze sobą:

skierowanie od lekarza prowadzącego ciąże lub z wcześniejszego etapu programu

wyniki badań

dokument tożsamości.

Więcej informacji na temat badań prenatalnych można znaleźć w najnowszym Poradniku Pacjenta NFZ. To praktyczny przewodnik po systemie ochrony zdrowia z perspektywy pacjenta. Pisany prosto i konkretnie. Wszystkie poradniki dostępne są na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/poradnik-pacjenta/