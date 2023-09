Balety, bigos i bycie z innymi

Trwają Elbląskie Dni Seniora. W Dziennym Domu Senior+ przy Zamkowej zorganizowano dziś (13 września) z tej okazji “drzwi otwarte” oraz imprezę taneczną. Zobacz zdjęcia.

- Którędy się idzie na te balety? - pyta nas jeden z seniorów energicznie kroczący ul. Zamkową. Seniorzy (na pewno ci, których spotkaliśmy dzisiaj), wyraźnie lubią się bawić, lubią towarzystwo innych osób, lubią też... bigos. Podczas uroczystego rozpoczęcia dzisiejszego spotkania nic nie wywołało takiego entuzjazmu, oklasków i wiwatów, jak zapowiedź tradycyjnego ciepłego posiłku opartego na kapuście i mięsie. Generalnie seniorów trudno było uciszyć (trochę jak uczniów w podstawówce) i rozpocząć część oficjalną imprezy (przecież nikt nie wpisze im uwagi jak w szkole), ale z drugiej strony potrafią oni też zdyscyplinować siebie nawzajem.

- No uciszcie się, dajcie im już powiedzieć! - ze sporą werwą i głosem, który nie znosi sprzeciwu, rzuca jedna z seniorek do kolegów i koleżanek przy sąsiednim stoliku. W końcu jakoś udaje się rozpocząć imprezę, chociaż ploteczki, nieco cichsze, trwają przy stolikach w najlepsze.

Odnotujmy, że podczas dzisiejszego spotkania mówiono co nieco o różnych dobrych praktykach w życiu osób starszych i działalności różnych instytucji na rzecz seniorów. Odnotujmy też, że (co stanowiło dla nas pewne zaskoczenie w tym przedwyborczym czasie), na “otwarciu dni otwartych” nie pojawił się prezydent Elbląga albo żaden jego zastępca... ani chyba żaden inny polityk. Były za to znacznie przyjemniejsze elementy niż przemówienia rządzących, jak muzyka, kawka, herbatka, słodki poczęstunek, ploteczki i zwyczajne bycie z innymi. Bo, jak podkreśla pani Grażyna Bukowska, która korzysta z oferty Dziennego Domu Senior+, a dodatkowo jest w nim wolontariuszką (bo “jest jeszcze na tyle sprawna, a lubi pomagać”), jednym z najtrudniejszych elementów bycia seniorem jest samotność.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Jestem sama od 8 lat, o tym Dziennym Domu dowiedziałam się przypadkiem, z plakatu w przychodni – podkreśla. - Są dzieci, są wnuki, ale w ciągu dnia musimy sobie jakoś wypełnić czas do tej 15. Więc bycie tutaj z innymi jest super, a potem ten dzień już się inaczej układa, można pójść na spacer czy porobić coś innego, nawet samemu. Ale ostatecznie przez znaczną część dnia jest się z innymi – zaznacza.

Dodaje też, że z oferty przy Zamkowej korzysta kilka osób po 60, ale większość to już 70, 80-latkowie.

- Mamy tu osoby, którym do setki brakuje 2-3 lata, a nadal są aktywni – mówi o bywalcach Dziennego Domu pani Grażyna. - Cieszę się, że mamy jeszcze takich seniorów – podkreśla... seniorka, ale właśnie taka bardziej początkująca, po sześćdziesiątce. - To, można tak powiedzieć, taka nasza stara gwardia. Ostatnio z okazji rocznicy 1 września opowiadali nam, tym powojennym rocznikom, o wojnie. Miło było ich posłuchać – zaznacza.

Dodaje za chwilę, że z koleżankami i kolegami mają znacznie więcej aktywności niż słuchanie opowieści sprzed lat. - Jemy razem posiłki, chodzimy na ćwiczenia, terapię zajęciową, zajęcia kulinarne, gdzie robimy sałatki, owoce, soki. Chodzimy do kina, jeździmy na wycieczki, ostatnio byliśmy np. we Fromborku, albo na warsztatach w elbląskim muzeum – wymienia seniorka. Przyznaje, że bardzo ważna jest okazja do spotkania, czasem zwykłego “wypicia kawki i zjedzenia ciasteczka”. - Nie nudzimy się i przybywa nam coraz więcej osób, pewnie po dniach otwartych jeszcze nas przybędzie. Są u nas nie tylko osoby samotne, ale też małżeństwa, a nawet poznała się tu u nas para, która niedawno wzięła ślub! - podkreśla nasza rozmówczyni.

Elbląskie Dni Seniora 2023 potrwają do 15 września. Jego program jest tutaj, a przemarsz seniorów przez miasto inaugurujący wydarzenie relacjonowaliśmy tutaj.