Bawimy się, działamy. Starówkę ożywiamy

Pod takim hasłem odbędzie się happening organizowany we wtorek, 29 września przez Przedszkole nr 5 przy ul. Szańcowej. Wydarzenie jest organizowane z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi.

- Zaczynamy od godz. 9.00, planujemy zakończyć ok.11.00- 11.30 na Starym Mieście w Ratuszu Staromiejskim. Wydarzenie będzie miało charakter edukacyjny, artystyczny i integracyjny, a jego głównym celem jest przybliżenie dzieciom historii i tradycji naszego miasta oraz pokazanie, że elbląska starówka jest miejscem otwartym, żywym i przyjaznym również dla najmłodszych mieszkańców – informuje Ewa Zyzek, dyrektor Przedszkola nr 5 w Elblągu.

Do wspólnej zabawy placówka zaprosiła dzieci z przedszkoli nr 6 i 14. Przedszkolaki wezmą udział w warsztatach: plastycznym, muzycznym i teatralnym, rozwijając swoje umiejętności twórcze, muzyczne i aktorskie, a także wykonując własne, pamiątkowe przypinki związane z jubileuszem miasta.

- Kolejnym etapem wydarzenia będzie kolorowy korowód dzieci ulicami Elbląga na Stare Miasto. Wyposażone w wykonane przez siebie transparenty, przygotowane, okrzyk i nauczoną podczas warsztatów okolicznościową piosenkę, dzieci wspólnie wyruszą w kierunku Ratusza Staromiejskiego. Chcemy w ten sposób symbolicznie „ożywić” starówkę dziecięcą energią, radością i twórczą aktywnością – dodaje Ewa Zyzek.

W sali wystawowej w Ratuszu Staromiejskim przedszkole planuje przygotować okolicznościową wystawę, prezentującą efekty pracy dzieci oraz ich spojrzenie na Elbląg i jego jubileusz.