Zbliża się wiosna, niedługo każdy z nas, z chęcią odwiedzi, nasz czysty, lokalny park leśny - właśnie dlatego razem powinniśmy zadbać o naszą “Bażantarnię” - piszą organizatorzy akcji sprzątania komunalnego parku, która odbędzie się 19 marca.

Śmieci nie niszczą uroku lasu wyłącznie wizualnie. Mają one również bardzo niekorzystny wpływ na całą planetę. Toksyczne substancje, które znajdują się w odpadach, przedostają się do gleby i wód gruntowych, co doprowadza do zanieczyszczeń wód, zarówno podziemnych i powierzchownych. Dodatkowo, rozkładające się śmieci wytwarzają zapachy przyciągające zwierzęta, które często mylą je z jedzeniem, materiałem budulcowym gniazd czy nawet się przez nie kaleczą.

To właśnie dlatego, celem wydarzenia “Bażantarnia w Twoich rękach” jest oczyszczenie lasu z jak największej ilości śmieci, jak tylko się da. To świetne połączenie pożytecznego z zabawą, a dla zaangażowanych zbieraczy czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorami wydarzenia jest grupa licealnej młodzieży z Elbląga, której głównym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Grupa prowadzi prelekcje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeprowadza wywiady z ekologami i organizacjami ds. ekologii, prowadzi badania ankietowe dot. praktyk ekologicznych w gospodarstwach domowych oraz 19 marca organizuje akcję sprzątania lokalnego parku leśnego “Bażantarnia”, pod nazwą “Bażantarnia w Twoich rękach”.

Sprzątanie rozpocznie się 19 marca o 9 i potrwa do 16. Na polanie, na wiacie “Irenka” będzie można znaleźć stanowisko z przygotowanymi workami na śmieci, rękawiczkami jednorazowymi oraz nagrodami od partnerów.

Podczas sprzątania, uczestnicy będą zbierać śmieci samodzielnie, a w ramach motywacji za każdy zebrany worek, organizatorzy zapewnią nagrody rzeczowe dla uczestników akcji, takie jak eko gadżety, książki czy bony na pizze w lokalnych restauracjach.

Dodatkowo, na szlakach leśnych i w pobliżu stanowiska będą rozmieszczeni wolontariusze z workami oraz rękawiczkami. W ramach promocji, na mieście pojawią się także plakaty z informacją o wydarzeniu.