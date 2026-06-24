Będą dodatkowo chłodzić w upał

W weekend w Elblągu i regionie temperatura może sięgnąć 35 stopni Celsjusza. W mieście odczuwalna może jeszcze wyższa. Warto się na takie upały odpowiednio przygotować, tym bardziej jeśli wybieracie się na Dni Elbląga, organizowane na starówce i Wyspie Spichrzów.

To pierwsza tak duża fala upałów w tym sezonie. Ma potrwać od soboty do poniedziałku z kulminacją w niedzielę, kiedy termometry w Elblągu mają pokazać nawet 35 stopni. Nagrzane przez słońce Stare Miasto i Wyspa Spichrzów sprawią, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Dopytywane przez naszą redakcję władze miasta zapewniły, że wprowadzą rozwiązania, które pozwolą się schłodzić uczestnikom Dni Elbląga.

- W związku z prognozami pogodowymi i wysokimi temperaturami na najbliższy weekend zabezpieczyliśmy wraz ze współorganizatorami Dni Elbląga dodatkowe formy chłodzenia dla uczestników imprezy w postaci beczkowozów z wodą pitną, zraszaczy, kurtyn wodnych i dystrybutorów wody w różnych lokalizacjach i strefach – informuje Biura Prezydenta Elbląga.

Będą one znajdowały się głównie na starówce, a także przy strefie koncertów i zmieniały swoje miejsce w zależności od potrzeb i programu imprez. Nie lada wyzwaniem będzie w takich warunkach pogodowych organizacja przez MOSiR Biegu 780 dla Elbląga, w którym na ulicach starówki wystartują prawie 2 tysiące osób. Zawody rozpoczną się o godz. 12.46 i potrwają do 15.30, a więc w czasie największego upału.

- Podczas biegu będą rozstawione tezy kurtyny wodne: przy Ratuszu Staromiejskim, w okolicy startu i mety. Przygotujemy trzy punkty w wodą: przy biurze zawodów/depozycie, drugi przy ratuszu i trzeci za metą. Każdy zawodnik otrzyma butelkę wody w pakiecie, zadbamy również o zabezpieczenie medyczne - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Od kilku dni w czterech lokalizacjach w Elblągu są ustawione kurtyny wodne. Znajdują się przy Ratuszu Staromiejskim, na Placu Dworcowym, na Placu Kazimierza Jagiellończyka i przy Centrum Handlowym Ogrody.

O czym warto pamiętać podczas upałów? Unikać przebywania na słońcu w godz. 10-17, szczególnie dotyczy to osób z chorobami układu krążenia. Warto nosić czapkę lub kapelusz chroniący przed słońcem oraz okulary przeciwsłoneczne, stosować kremy z filtrem UV kilka razy dziennie oraz pić dużą ilość wody, unikać napojów z dużą zawartością cukru i alkoholu, jeść lekkostrawne i niezbyt obfite posiłki i ubierać przewiewną odzież.