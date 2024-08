Bez chleba to się nie najesz. Zaczynamy kolejne elbląskie świętowanie

Kolejne wakacje dobiegają końca, znów przeżywamy w mieście Elbląskie Święto Chleba, tym razem o jeden dzień dłuższe. Zobacz zdjęcia z pierwszego (22 sierpnia) dnia imprezy.

Chociaż jarmark produktów regionalnych miał się zacząć dopiero o 15, wielu wystawców rozstawiło się wcześniej. Po godz. 13 na elbląskiej starówce pojawiło się sporo zainteresowanych wydarzeniem.

- Czekamy na rozpoczęcie imprezy, trafiliśmy na nią przypadkiem. Od kilku lat przyjeżdżamy do Elbląga, gdy odwiedzamy znajomych z Kątów Rybackich, ale na Elbląskim Święcie Chleba nigdy nie byliśmy. Miasto bardzo nam się podoba – mówi pani Ania.

- Mamy tu naszą ulubioną kawiarnię, którą zawsze odwiedzamy. Teraz już zdążyliśmy kupić chleb litewski – dopowiada towarzyszący jej pan Darek. Para przyjechała z Łodzi i zapowiada, że będzie uczestniczyć w nowo odkrytej przez nią imprezie.

Stoisk różnego rodzaju jest sporo, mydło, powidło i wiele innych rzeczy. Zacznijmy, zgodnie z nazwą święta, od chleba.

- Przygotowania idą nam bardzo dobrze, będzie u nas można dostać pajdę ze smalcem, naturalne chleby na zakwasie... - mówi przed rozpoczęciem Jarmarku pani Natalia. Dodaje, że stoisko na święcie chleba wystawia co roku.



Fot. Mikołaj Sobczak

- Jesteśmy już prawie gotowi na całe święto, można u nas dostać miody różnego rodzaju, także pitne – mówi pan Marcel. - Miód jest dobry na gardło, akacjowy jest świetny dla cukrzyków, sosnowy na drogi oddechowe... – wymienia wystawca. - Wybór jest szeroki. Jesteśmy stałymi uczestnikami święta, przyjechaliśmy z Ornety – zaznacza.

- A u mnie można dostać tureckie słodkości – opowiada pani Marta z Gdańska. Na Elbląskim Święcie Chleba bywa od czterech lat. - Jest np. tradycyjna baklawa, chałwy tureckie w przeróżnych smakach – wymienia. Co wyróżnia tureckie słodycze? - Są na pewno bardzo słodkie, ale mimo tego mają wartości odżywcze. Nie dostarczamy organizmowi samego cukru, bo np. chałwa zawiera sezam.

Święto Chleba to oczywiście nie sam jarmark, ale też m. in. koncerty. W tym roku wystąpią w kolejnych dniach m. in. Stanisław Słowiński, Agnes Violin, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Ronnie Ferrari, Diamenty MDK, Patrycja Moneta, Proud Mary, Natalia Przybysz, Max Farenthide, Black Cat Division, Zespół Pieśni i Tańca Malbork, Matlane, Daria ze Śląska...

Miasto przygotowało, oprócz jarmarku i występów, m. in. strefę aktywnej rodziny, strefę zdrowia, strefę aktywnego seniora. Dziś do atrakcji święta należą m. in. show akrobatyczne "Mechanicy" na pl. Jagiellończyka czy pokazy ogniowe na rzece w ramach Festiwalu Enklawa.

Elbląskie Święto Chleba będziemy relacjonować na naszych łamach do niedzieli włącznie, cały program imprezy jest tutaj.